Migranti Tunisi: quattro tentativi di partenze per l'italia bloccati dalla guardia costiera (Di lunedì 24 maggio 2021) Secondo il portavoce, nel corso delle operazioni sono state fermate 29 persone tra i 19 ed i 38 anni. Tra loro un guineano e 28 Tunisini L'articolo proviene da Firenze Post.

