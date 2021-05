Michael Jackson vittima della BBC come Lady Diana? L’accusa delle famiglia (Di lunedì 24 maggio 2021) Dopo le pesanti accuse ricevute da Simone Simmons, amica intima di Lady Diana, ma anche da alcuni membri della Royal Family, in merito alla famosa intervista del 1995 all’allora Principessa, nuovi guai sono all’orizzonte per Martin Bashir. Stavolta le accuse indirizzate al giornalista della BBC arrivano nientemeno che dalla famiglia di Michael Jackson, il re del pop. Leggi anche -> “Diana potrebbe essere ancora viva”: l’attacco all’intervista di Martin Bashir del 1995 A lanciare le accuse contro il giornalista è il nipote di Michael, Taj Jackson, che ha accusato Martin Bashir di aver usato del materiale manipolato, ma anche di aver fatto del giornalismo “non-etico” nel documentario “Neverland”. Il ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 24 maggio 2021) Dopo le pesanti accuse ricevute da Simone Simmons, amica intima di, ma anche da alcuni membriRoyal Family, in merito alla famosa intervista del 1995 all’allora Principessa, nuovi guai sono all’orizzonte per Martin Bashir. Stavolta le accuse indirizzate al giornalistaBBC arrivano nientemeno che dalladi, il re del pop. Leggi anche -> “potrebbe essere ancora viva”: l’attacco all’intervista di Martin Bashir del 1995 A lanciare le accuse contro il giornalista è il nipote di, Taj, che ha accusato Martin Bashir di aver usato del materiale manipolato, ma anche di aver fatto del giornalismo “non-etico” nel documentario “Neverland”. Il ...

Bashir, il rapporto Dyson e le scuse ai principi William e Harry Ma i guai per Bashir e la Bbc potrebbero non essere ancora finiti: la famiglia di Michael Jackson accusa oggi, sul Mirror, il giornalista di avere ingannato anche il re del pop, per ottenere la serie ...

