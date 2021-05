Metro Exodus è il primo gioco per PC a sfruttare le funzioni del DualSense

(Di lunedì 24 maggio 2021)è ilvideoper PC ail grilletto adattivo e il feedback tattile del controllerLa versione per PC della enchanted edition di, recentemente rilasciata da 4A Games, utilizza alcune delle caratteristiche specifiche del: si tratta deltitolo a utilizzare a pieno le potenzialità del nuovo controller su questo dispositivo. Se infatti è possibile utilizzare il pad della PlayStation 5 per giocare tramite computer a qualsiasi video, nessun’altro finora ha tratto vantaggio dallespecifiche di questo.: ecco quali funzionalità delsono ...

Un utente di ResetEra ha scoperto cheEnhanced Edition per PC supporta a pieno le funzionalità del controller DualSense di PlayStation 5. A quanto pare il gioco vanta vanta il supporto del feedback aptico e dei trigger ...Gli sviluppatori di 4A Games hanno recentemente pubblicato una nuova patch per la versione PC diEnhanced Edition . Grazie a questo aggiornamento, il quale porta il titolo alla versione 2.0.0.1, sono stati risolti alcuni bug e problemi di natura tecnica, ma non solo: ora è possibile ...Metro Exodus è il primo videogioco per PC a sfruttare le funzioni di grilletto adattivo e di feedback tattile del controller DualSense.