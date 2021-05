METEO 7 Giorni. Italia tra locali ACQUAZZONI e CALDO AFRICANO (Di lunedì 24 maggio 2021) METEO SINO AL 30 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE La vasta depressione presente sull’Europa Centro-Settentrionale accompagna il passaggio di un’intensa perturbazione sull’Italia del Nord, mentre il Centro-Sud della Penisola resta maggiormente protetto da un campo di alta pressione. Il fronte è esaltato ulteriormente dal contrasto dell’aria più fresca atlantica con quella molto calda dal Nord Africa. Questo guasto METEO avviene in modo pressoché simultaneo con la rimonta delle correnti d’origine nord-africana. L’Italia è praticamente divisa in due, con il Sud investito dall’avvezione calda. L’apice del flusso sahariano si sta avendo in questo inizio settimana, con temperature che si spingono fino a picchi isolati di 35 gradi. Tendenza prevista per metà settimana MIGLIORAMENTO METEO, MA ALTRI ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 24 maggio 2021)SINO AL 30 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE La vasta depressione presente sull’Europa Centro-Settentrionale accompagna il passaggio di un’intensa perturbazione sull’del Nord, mentre il Centro-Sud della Penisola resta maggiormente protetto da un campo di alta pressione. Il fronte è esaltato ulteriormente dal contrasto dell’aria più fresca atlantica con quella molto calda dal Nord Africa. Questo guastoavviene in modo pressoché simultaneo con la rimonta delle correnti d’origine nord-africana. L’è praticamente divisa in due, con il Sud investito dall’avvezione calda. L’apice del flusso sahariano si sta avendo in questo inizio settimana, con temperature che si spingono fino a picchi isolati di 35 gradi. Tendenza prevista per metà settimana MIGLIORAMENTO, MA ALTRI ...

