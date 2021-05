Meloni: «La sinistra vive su Marte. Molti suoi elettori ora si sentono rappresentati da FdI» (Di lunedì 24 maggio 2021) Il libro Io sono Giorgia in cima alla classifica, vento in poppa nei sondaggi, in volo verso il 20 per cento, “la Meloni premier” non è più una provocazione ma un’ipotesi concreta. “Sono consapevole che nessun partito può bastare a sé stesso”, spiega la leader di Fratelli d’Italia in una lunga intervista a La Verità. Meloni: voglio governare con tutto il centrodestra “Dire che voglio crescere sulla pelle degli alleati, come leggo spesso, è un’idiozia. Serve un sistema di alleanze. Anche quando eravamo al 3% ho sempre anteposto l’interesse della coalizione a quello del partito». Quanto alla premiership – ripete – “non dipenderà da me, ma dalle decisioni degli italiani”. LEGGI ANCHE Sallusti: «È a sinistra che devono scusarsi per il loro passato comunista. Hanno amnesie enormi» Vergognoso attacco della Murgia alla ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 24 maggio 2021) Il libro Io sono Giorgia in cima alla classifica, vento in poppa nei sondaggi, in volo verso il 20 per cento, “lapremier” non è più una provocazione ma un’ipotesi concreta. “Sono consapevole che nessun partito può bastare a sé stesso”, spiega la leader di Fratelli d’Italia in una lunga intervista a La Verità.: voglio governare con tutto il centrodestra “Dire che voglio crescere sulla pelle degli alleati, come leggo spesso, è un’idiozia. Serve un sistema di alleanze. Anche quando eravamo al 3% ho sempre anteposto l’interesse della coalizione a quello del partito». Quanto alla premiership – ripete – “non dipenderà da me, ma dalle decisioni degli italiani”. LEGGI ANCHE Sallusti: «È ache devono scusarsi per il loro passato comunista. Hanno amnesie enormi» Vergognoso attacco della Murgia alla ...

