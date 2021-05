Matrimoni, balli solo di 15 minuti? La verità sulle regole del Comitato Tecnico Scientifico (Di lunedì 24 maggio 2021) Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il via libera dal 15 giugno ai ricevimenti che solitamente seguono le cerimonie. È stato confermato che non ci sarà alcun limite massimo: il numero degli invitati dovrà variare in base alla capienza del luogo che ospiterà la cerimonia. Le regole prevedono l’obbligo dell’uso della mascherina e la distanza di sicurezza tra persone e tavoli. Non è consentito il buffet self service ma solo somministrazione al tavolo da parte del personale di sala. Per quanto riguarda il clima di festa in assenza di barriere in plexiglass, i gruppi musicali dovranno mantenersi a una distanza di tre metri dagli ospiti. Sarà consentito ballare all’esterno, mentre all’interno sarà obbligatorio uno spazio di almeno 2 metri quadri a testa. Funweek. Leggi su funweek (Di lunedì 24 maggio 2021) Ilha dato il via libera dal 15 giugno ai ricevimenti che solitamente seguono le cerimonie. È stato confermato che non ci sarà alcun limite massimo: il numero degli invitati dovrà variare in base alla capienza del luogo che ospiterà la cerimonia. Leprevedono l’obbligo dell’uso della mascherina e la distanza di sicurezza tra persone e tavoli. Non è consentito il buffet self service masomministrazione al tavolo da parte del personale di sala. Per quanto riguarda il clima di festa in assenza di barriere in plexiglass, i gruppi musicali dovranno mantenersi a una distanza di tre metri dagli ospiti. Sarà consentito ballare all’esterno, mentre all’interno sarà obbligatorio uno spazio di almeno 2 metri quadri a testa. Funweek.

