Manuel Agnelli: "I Maneskin sono veri amici, belli e perfetti, non quattro bambolotti del cavolo. Straordinari" (Di lunedì 24 maggio 2021) “Possono anche non piacere ma è innegabile che siano Straordinari”. Manuel Agnelli tesse le lodi dei Maneskin, freschi vincitori dell’Eurovision Son Contest. Il giudice di X Factor ha seguito la band nei suoi primi passi televisivi e si dice adesso orgoglioso di questo doppio successo raggiunto nel 2021, battezzato con il trionfo a Sanremo. Si legge su Repubblica: “Anche se fai un casting di sei anni non trovi un’altra band come loro. sono veri amici, fanno tutto insieme, sono impressionanti, al confine con la comunicazione cinematografica, belli e perfetti, non quattro bambolotti del cavolo. E in Damiano c’è anche la componente sensuale che conta. E ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 24 maggio 2021) “Posanche non piacere ma è innegabile che siano”.tesse le lodi dei, freschi vincitori dell’Eurovision Son Contest. Il giudice di X Factor ha seguito la band nei suoi primi passi televisivi e si dice adesso orgoglioso di questo doppio successo raggiunto nel 2021, battezzato con il trionfo a Sanremo. Si legge su Repubblica: “Anche se fai un casting di sei anni non trovi un’altra band come loro., fanno tutto insieme,impressionanti, al confine con la comunicazione cinematografica,, nondel. E in Damiano c’è anche la componente sensuale che conta. E ...

