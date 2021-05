Mai visto Bassetti coi capelli? La clamorosa foto d'archivio, cosa tira fuori la D'Urso: sconcerto generale | Guarda (Di lunedì 24 maggio 2021) Il virolo Matteo Bassetti con i capelli. E la foto amarcord fa scattare a Domenica Live l'operazione rewind. Da Barbara D'Urso arriva il virogolo tanto amato in tv, durante questi mesi difficili di pandemia. Si presenta con sua moglie Maria Chiara e lo scoop non manca. La D'Urso, infatti, scava a fondo cosi tanto da ritrovare una foto di quando il prof aveva i capelli. “Piacione, al primo appuntamento”, puntualizza la moglie di Basetti (una bionda mozzafiato) che svela tutti i segreti di suo marito. Lei si chiama Maria Chiara Milano Vieusseux ed è ospite di Domenica Live. Un viaggio nei ricordi passando per i momento trascorsi all'università quando Bassetti, come lui stesso dice, era un “paninaro”. Bassetti ha sempre ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) Il virolo Matteocon i. E laamarcord fa scattare a Domenica Live l'operazione rewind. Da Barbara D'arriva il virogolo tanto amato in tv, durante questi mesi difficili di pandemia. Si presenta con sua moglie Maria Chiara e lo scoop non manca. La D', infatti, scava a fondo cosi tanto da ritrovare unadi quando il prof aveva i. “Piacione, al primo appuntamento”, puntualizza la moglie di Basetti (una bionda mozzafiato) che svela tutti i segreti di suo marito. Lei si chiama Maria Chiara Milano Vieusseux ed è ospite di Domenica Live. Un viaggio nei ricordi passando per i momento trascorsi all'università quando, come lui stesso dice, era un “paninaro”.ha sempre ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Ma l'avevate mai visto Donizetti a 18 anni? Sopra il braccio destro si legge tra l'altro: «Or sì farò portenti… - virginiaraggi : .@matteosalvinimi Tanto per iniziare io in periferia ci vivo e dalle mie parti non ti abbiamo mai visto. Poi pensa… - gianmancho1 : RT @emilianofaziosi: L’Atalanta poteva finire seconda, ha rinunciato per fare dispetto alla Juve (ho visto la partita, dominavano senza mai… - 1926_cri : Io ricordo pure le partite con un AZ decimato dove abbiamo perso, il primo tempo contro Fiume che è stato il primo… - ALEXDEFENCELESS : @RE4DYT0RUN non lo hai mai visto? -

Ultime Notizie dalla rete : Mai visto Rosalba Benedetto: 'Bisogna puntare sempre all'eccellenza e non accontentarsi mai' ...in questo caso ho accettato una sfida che si è rivelata estremamente formativa e che mi ha visto ... bisogna puntare sempre all'eccellenza e non accontentarsi mai, sia nel lavoro ma anche nella vita ...

Dani Parejo pronto per entrare nella storia ... Dynamo Kyiv - Villarreal 0 - 2 Ai quarti abbiamo affrontato la Dinamo Zagabria, che non aveva mai ... Ora sono qui, ma da fuori ho sempre visto le ambizioni di questa società. Quest'anno è arrivata in ...

F1 | Mai visto un team non riparare una macchina in 24 ore! F1Sport.it MacBook Air M1 256GB prezzo mai visto su Unieuro: solo 939€ Su Unieuro il MacBook Air M1 scende ad un prezzo mai visto: 939 euro. Lo sconto è sull’ultimo modello della macchina “ultra sottile” di Apple, il prodotto più consigliato per la casa e l’intrattenimen ...

Esselunga: sconti da pazzi con un volantino mai visto prima Sconti da pazzi da Esselunga, la nuova campagna promozionale promette l'accesso ad un buon smartphone a meno di 100 euro.

...in questo caso ho accettato una sfida che si è rivelata estremamente formativa e che mi ha... bisogna puntare sempre all'eccellenza e non accontentarsi, sia nel lavoro ma anche nella vita ...... Dynamo Kyiv - Villarreal 0 - 2 Ai quarti abbiamo affrontato la Dinamo Zagabria, che non aveva... Ora sono qui, ma da fuori ho semprele ambizioni di questa società. Quest'anno è arrivata in ...Su Unieuro il MacBook Air M1 scende ad un prezzo mai visto: 939 euro. Lo sconto è sull’ultimo modello della macchina “ultra sottile” di Apple, il prodotto più consigliato per la casa e l’intrattenimen ...Sconti da pazzi da Esselunga, la nuova campagna promozionale promette l'accesso ad un buon smartphone a meno di 100 euro.