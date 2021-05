Locatelli | Stop mascherina all' aperto da metà luglio Brusaferro | Serviranno altri richiami

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 24 maggio 2021) La situazione dell’Italia ”è il risultato di un piano di riaperture progressive accompagnato dal deciso potenziamento delle vaccinazioni. Credo che sulla base dei dati da qui in avanti dovremmo andare verso un ulteriore miglioramento. Alcuni modelli statistici avevano dipinto scenari negativi. Per fortuna non ci hanno azzeccato”. Così l’immunologo Francesco Le Foche al Corriere della Sera. Questo però non vuol dire che ci debba essere sottovalutazione del rischio. La pandemia “su tutto va bene” potrà essere dimenticata “nel 2022 grazie ai vaccini che hanno rallentato la circolazione del virus”. Infine un pensiero sulle mascherine. “Se tutto procede così ad agosto potrebbe essere una nuova vittoria liberarsi delle protezioni individuali almeno in alcuni contesti”. In merito alla possibilità di togliere la“credo potremo parlarne nella seconda ...