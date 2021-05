LIVE Olimpia Milano-Venezia, Serie A basket in DIRETTA: gara-2 semifinale playoff in tempo reale (Di lunedì 24 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Venezia, gara-2 della semifinale playoff della Serie A 2020-2021 di basket. La Serie è sull’1-0 per l’Olimpia Milano, che al Mediolanum Forum avrà dunque l’opportunità di allungare e portarsi a una sola partita dalla finalissima. Il match d’esordio di questa semifinale scudetto è stato più equilibrato del previsto ed è terminato sul punteggio di 81-79, con l’AX Armani Exchange che si è aggiudicata la vittoria a un solo secondo dalla sirena grazie al canestro di Shavon Shields ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del match Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi-2 delladellaA 2020-2021 di. Laè sull’1-0 per l’, che al Mediolanum Forum avrà dunque l’opportunità di allungare e portarsi a una sola partita dalla finalissima. Il match d’esordio di questascudetto è stato più equilibrato del previsto ed è terminato sul punteggio di 81-79, con l’AX Armani Exchange che si è aggiudicata la vittoria a un solo secondo dalla sirena grazie al canestro di Shavon Shields ...

Advertising

olimpia_gg : RT @SOCESARA_: giulia alle tre di notte che si sdraia sul pavimento di casa damian mentre il padre e il manager del suo ragazzo la riprendo… - infoitsport : LIVE LBA - Shields risolve per l'Olimpia il testa a testa con la Reyer - TuttoSuMilano : RT @zazoomblog: LIVE Olimpia Milano-Venezia 81-79 Serie A basket in DIRETTA: l’Armani Exchange conquista gara-1 della serie di semifinale -… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Venezia 81-79 Serie A basket in DIRETTA: l’Armani Exchange conquista gara-1 della serie di semi… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Venezia 69-66 gara-1 Playoff Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Vene… -