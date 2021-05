LIVE – Olimpia Milano-Venezia, gara-2 Playoff Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di lunedì 24 maggio 2021) AX Armani Exchange Milano e Umana Reyer Venezia si affrontano in gara-2 dei Playoff di Serie A1 2020/2021. Dopo aver vinto sul filo di lana il primo atto della Serie, i meneghini in casa hanno la chance di portarsi sul 2-0 nell’ostica Serie contro i campioni d’Italia in carica. Lunedì 24 maggio alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface in tempo reale. RISULTATI Playoff PROGRAMMA Playoff AGGIORNA LA DIRETTA Olimpia Milano-Venezia SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 24 maggio 2021) AX Armani Exchangee Umana Reyersi affrontano in-2 deidiA1. Dopo aver vinto sul filo di lana il primo atto della, i meneghini in casa hanno la chance di portarsi sul 2-0 nell’osticacontro i campioni d’Italia in carica. Lunedì 24 maggio alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface in tempo reale. RISULTATIPROGRAMMAAGGIORNA LASportFace.

Advertising

olimpia_gg : RT @SOCESARA_: giulia alle tre di notte che si sdraia sul pavimento di casa damian mentre il padre e il manager del suo ragazzo la riprendo… - infoitsport : LIVE LBA - Shields risolve per l'Olimpia il testa a testa con la Reyer - TuttoSuMilano : RT @zazoomblog: LIVE Olimpia Milano-Venezia 81-79 Serie A basket in DIRETTA: l’Armani Exchange conquista gara-1 della serie di semifinale -… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Venezia 81-79 Serie A basket in DIRETTA: l’Armani Exchange conquista gara-1 della serie di semi… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Venezia 69-66 gara-1 Playoff Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Vene… -