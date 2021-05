LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA | inizia la tappa! Tante modifiche | c’è maltempo

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL11.32 Breve tratto di trasferimento, poi il chilometro 0. 11.30ufficialmente la tappa. 11.28 Completato lo schieramento, tutto pronto per il via. 11.25 Pioggia sempre battente sulla corsa. 11.22 Sarà una partenza esplosiva, corridori che si sono riscaldati con i rulli: Even without two top category climbs like Fedaia and Pordoi, stage 1?6? of the @ditalia will be explosive Let’s get ready pic.twitter.com/mqF8AadErw — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) May 24,11.19 Il gruppo si sta allineando, tutto pronto per il via. 11.16 Corridori che a breve si schiereranno in quel di Sacile. 11.13 Aumenta l’intensità della pioggia anche nella zona di partenza. 11.09 Mancano ...