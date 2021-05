"L'Italia è il Paese più disperante e dolce del mondo. La Sicilia è la mia Itaca" (Di lunedì 24 maggio 2021) “Penso che la fotografia mi abbia dato più di quanto io ho dato alla fotografia, ma la mia grande fortuna è stata, uscendo dall’adolescenza, che il caso me l’abbia fatta incontrare. Per quale motivo? Perché oggi più che mai penso che sia il linguaggio centrale della modernità: non è soltanto vedere, ma anche sentire e pensare il mondo come la vita”. Quando uno parla con Ferdinando Scianna – uno dei più grandi e amati fotografi Italiani - è come se il tempo, per pochissimi secondi, si fermasse per lasciare spazio a un tempo “altro” in cui a contare sono il ritmo delle sue parole ripetute senza fretta con un accento Siciliano che non abbandona mai, una musicalità che incuriosisce, attrae, incanta. Classe 1943, nato a Bagheria – “un paesone a pochi chilometri da Palermo”, dice all’HuffPost - ha iniziato a fotografare “per caso a 15 ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 24 maggio 2021) “Penso che la fotografia mi abbia dato più di quanto io ho dato alla fotografia, ma la mia grande fortuna è stata, uscendo dall’adolescenza, che il caso me l’abbia fatta incontrare. Per quale motivo? Perché oggi più che mai penso che sia il linguaggio centrale della modernità: non è soltanto vedere, ma anche sentire e pensare ilcome la vita”. Quando uno parla con Ferdinando Scianna – uno dei più grandi e amati fotografini - è come se il tempo, per pochissimi secondi, si fermasse per lasciare spazio a un tempo “altro” in cui a contare sono il ritmo delle sue parole ripetute senza fretta con un accentono che non abbandona mai, una musicalità che incuriosisce, attrae, incanta. Classe 1943, nato a Bagheria – “un paesone a pochi chilometri da Palermo”, dice all’HuffPost - ha iniziato a fotografare “per caso a 15 ...

