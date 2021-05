L’Isola dei famosi 2021, Elettra Lamborghini lascia la tv: la scelta inaspettata (Di lunedì 24 maggio 2021) Sta conquistando i telespettatori di Canale 5 con il ruolo di opinionista tv coperto a L’Isola dei famosi 2021, ma, in vista dell’imminente finale del reality, Elettra Lamborghini preannuncia un pronto addio al piccolo schermo. L’occasione della rivelazione è una nuova intervista che la twerking-queen ha rilasciato a mezzo stampa, in cui in particolare lei fa sapere di voler lasciare almeno per il momento la tv, per tornare a fare musica, la sua più grande passione da sempre. E non solo. Perché nel suo intervento l’ereditiera dagli occhi di ghiaccio non nasconde, poi, di avere in cantiere anche un altro progetto per la sua famiglia. Tutto questo e molto altro ancora vi snoccioliamo di seguito. L’Isola dei famosi, si avvicina la finale ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 24 maggio 2021) Sta conquistando i telespettatori di Canale 5 con il ruolo di opinionista tv coperto adei, ma, in vista dell’imminente finale del reality,preannuncia un pronto addio al piccolo schermo. L’occasione della rivelazione è una nuova intervista che la twerking-queen ha rito a mezzo stampa, in cui in particolare lei fa sapere di volerre almeno per il momento la tv, per tornare a fare musica, la sua più grande passione da sempre. E non solo. Perché nel suo intervento l’ereditiera dagli occhi di ghiaccio non nasconde, poi, di avere in cantiere anche un altro progetto per la sua famiglia. Tutto questo e molto altro ancora vi snoccioliamo di seguito.dei, si avvicina la finale ...

Advertising

nadbitti : RT @CasaLettori: Il nulla s’è frantumato sulla terra Le stelle, bruciando, precipitando sulla Montagna di Ferro. Zekkai 1336 1405 #Viagg… - BobbiaOdille : RT @TWDDarylRick: In un paese normale dovrebbe indossare una camicia arancione e si dovrebbe mettere in un isola a spaccare pietre, come mi… - TWDDarylRick : In un paese normale dovrebbe indossare una camicia arancione e si dovrebbe mettere in un isola a spaccare pietre, c… - Bassi10Bassi : RT @CasaLettori: Il nulla s’è frantumato sulla terra Le stelle, bruciando, precipitando sulla Montagna di Ferro. Zekkai 1336 1405 #Viagg… - zazoomblog : L’Isola dei Famosi: chi sarà il nuovo eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi - #L’Isola #Famosi: #nuovo #eliminato? -