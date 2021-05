L’invisibile di Battiato nel permanente visibile di Dante come specchio dell’universo

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 24 maggio 2021), in Franco, è volo in un inche non resta tale perché è scorcio di orizzonte. Quell’Orizzonte che conosce l’ordine di uno sguardo senza limiti. Un attraversamento che è un passaggio di dei e di uomini. Il Samsara! Leggere il limite oltre il confine. Èsuperare l’oltre siepe e navigar nel mezzo di un cammino con la virtù e la conoscenza. Asi lega proprio per comprendere, in un testamento di vite tra carnalità e corpo, cosa passa tra la virtù e la conoscenza. Proprio nel suo lavoro del 2012 dal titolo “Apriti Sesamo”mette in gioco il viaggio irto per penetrare il “viverbruti”. Entra con l’alchimia nel Canto XXVI dell’Inferno di, assumendo Ulisse ...