Lil Nas X, incidente imbarazzante durante l’esibizione al Saturday Night Live (Di lunedì 24 maggio 2021) Lil Nas X è stato uno degli ospiti dell’ultima puntata del Saturday Night Live. Il rapper ha cantato il suo successo ‘Montero Call Me By Your Name‘ e sul finale dell’esibizione è accaduto qualcosa di imprevisto. Mentre il belloccio stava facendo la lap dance i suoi pantaloni si sono strappati proprio sul davanti (ci siamo capiti). Per questo motivo Lil Nas X è stato costretto a finire la performance coprendosi con le mani. Amo Lil Nas X, però poteva anche togliere quelle mani, tanto un pacchetto regalo non avrebbe scioccato nessuno (e di lui abbiamo visto anche di più). LMAO I RECORDED IT pic.twitter.com/FL7K6xg2aX — niyatrack 6 (@nasxmont) May 23, 2021 a sign of the times every time that i speak pic.twitter.com/alOXsERwbf — nope (@LilNasX) May 23, 2021 Lil Nas X: la performance di Montero Call Me By Your ... Leggi su biccy (Di lunedì 24 maggio 2021) Lil Nas X è stato uno degli ospiti dell’ultima puntata del. Il rapper ha cantato il suo successo ‘Montero Call Me By Your Name‘ e sul finale delè accaduto qualcosa di imprevisto. Mentre il belloccio stava facendo la lap dance i suoi pantaloni si sono strappati proprio sul davanti (ci siamo capiti). Per questo motivo Lil Nas X è stato costretto a finire la performance coprendosi con le mani. Amo Lil Nas X, però poteva anche togliere quelle mani, tanto un pacchetto regalo non avrebbe scioccato nessuno (e di lui abbiamo visto anche di più). LMAO I RECORDED IT pic.twitter.com/FL7K6xg2aX — niyatrack 6 (@nasxmont) May 23, 2021 a sign of the times every time that i speak pic.twitter.com/alOXsERwbf — nope (@LilNasX) May 23, 2021 Lil Nas X: la performance di Montero Call Me By Your ...

Advertising

BoredAfRicc : RT @cmqnepa: immaginate poter scrivere nel curriculum di aver leccato lil nas x - Marcodante19 : Come si ottiene il fisico di lil Nas in meno di un mese? - Pier_dll : Guardando le due esibizioni di Lil Nas X @ SNL non facevo altro che dire “madonna ma quanto è alto” Quanto me. Ok. - thomgds : @karamazovgds sto piangendo io che mi stavo inventando una cazzata ok ?????? si cominciò a seguirti ovunque con l’au… - jemenfous_s : @Sebyonce Se ti trovi Lil Nas x vi fate un twerk di coppia e chi vi ammazza più -