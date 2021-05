Ligue 1, favola compiuta: il Lille è campione di Francia davanti al PSG (Di lunedì 24 maggio 2021) È festa nel capoluogo dell’Alta Francia. È festa a Lilla. Una gioia immensa per tutti i tifosi rossoblù che, nell’ultima giornata della Ligue 1, hanno potuto festeggiare la vittoria del titolo francese a distanza di dieci anni dall’ultima volta. È il quarto campionato vinto nella storia del Lille campione di Francia. Battuta, sul filo del rasoio, la corazzata chiamata Paris Saint-Germain che, in questa stagione sportiva, porta a casa soltanto la Coppa di Francia. Capita, spesso, che il calcio riesca a raccontare delle storie sportive incredibili. Fatti capaci di sovvertire il pronostico iniziale scompaginando una realtà che si dimostra plasmabile dalle imprese degli uomini. E che uomini: non a caso, parliamo dei campioni di Francia. Una corsa folle ed inaspettata, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 24 maggio 2021) È festa nel capoluogo dell’Alta. È festa a Lilla. Una gioia immensa per tutti i tifosi rossoblù che, nell’ultima giornata della1, hanno potuto festeggiare la vittoria del titolo francese a distanza di dieci anni dall’ultima volta. È il quarto campionato vinto nella storia deldi. Battuta, sul filo del rasoio, la corazzata chiamata Paris Saint-Germain che, in questa stagione sportiva, porta a casa soltanto la Coppa di. Capita, spesso, che il calcio riesca a raccontare delle storie sportive incredibili. Fatti capaci di sovvertire il pronostico iniziale scompaginando una realtà che si dimostra plasmabile dalle imprese degli uomini. E che uomini: non a caso, parliamo dei campioni di. Una corsa folle ed inaspettata, ...

