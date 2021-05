"Le foto, la droga, lo stupro: cosa c'è dietro l'orrore" (Di lunedì 24 maggio 2021) La psicologa giuridica Sara Pezzuola ci ha spiegato perché le vittime di stupro non denunciano subito: "Prima di denunciare hanno bisogno di capire cosa è successo. I video della violenza sono un trofeo per lo stupratore" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 24 maggio 2021) La psicologa giuridica Sara Pezzuola ci ha spiegato perché le vittime dinon denunciano subito: "Prima di denunciare hanno bisogno di capireè successo. I video della violenza sono un trofeo per lo stupratore"

Advertising

davidedostuni00 : @thisismaneskin dal web (aprire foto) #maneskin #Eurovision #Damiano #Italia #roma #droga #zittiebuoni - _IRAMAPLUME_ : @paneincassetta_ @eliloveslm @tearin_myheart_ No vabbè dopo questa letteralmente definiamola'MICHIATAS' (PER RESTAR… - _IRAMAPLUME_ : @Helenavolade non voglio minimamente mettere in discussione quello che lei ha detto naturalmente,può essere anche v… - rmblogs : @JillMynameis @bbianconeraa è google traduttore anche se sei stata 8 anni in sicilia e comunque il test ci dirà la… - ferrandoluigi : @Libero_official Quindi se è falsa la foto ritiratela !!!! Ormai dopo l'assoluzione del rapper con la droga per l'i… -