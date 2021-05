Le azzurre degli Europei di nuoto | Pilato | Panziera | Quadarella tre ori in un’ora

(Di lunedì 24 maggio 2021) La piscina è donna ed è azzurra. Non suonava che l’inno italiano domenica sera nell’ultima giornata degli Europei di nuoto. Prima Benedetta Pilato nei 50 rana, poi Margherita Panziera nei 200 dorso, quindi Simona Quadarella nei 400 stile libero, per lei la terza medaglia d’oro della rassegna continentale. L’Olimpiade sarà un’altra cosa, ma l’Italia, soprattutto quella al femminile, ci va con le migliori prospettive possibili.

Nei concorsi senza prove muscolari il risultato è opposto.

L'Italia ha conquistato anche la medaglia di bronzo nella 4x100 mista maschile. Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e nei 1500 metri Miressi argento nei 100 stile e le altre medaglie Federica Pellegrini in finale nei 200 Simona Quadarella oro agli Europei negli 800 stile Cinque medaglie d'oro dal nuoto in piscina agli Europei di Budapest, tre vengono da Simona Quadarella. Benedetta Pilato ha ottenuto un record del mondo a 16 anni. È al femminile l'onda azzurra