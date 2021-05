(Di lunedì 24 maggio 2021) Milano, 24 mag. (Adnkronos) – Sulladeldeiad agosto il ministro del, Andrea, “ha rotto un patto con le aziende e con tutti gli attori in gioco. Era stato costruito un accordo che durava di fatto già da un anno, con la cassa integrazione Covid legata aldeicondiviso anche da Confindustria e che le aziende, con grande difficoltà, avevano sottoscritto. In più questa deroga, inserita a sorpresa del ministro fuori sacco, mette in discussione le regole contenute nel decreto Sostegni-uno: lì si parlava didi 13 settimane deldei, vale a dire fine giugno”. Lo afferma Tiziana, sottosegretaria del Ministero ...

Advertising

TV7Benevento : Lavoro: Nisini, 'su proroga blocco licenziamenti Orlando rompe con aziende'... - tiber_h : RT @LaVeritaWeb: Il ministro del Lavoro conferma la norma nel dl Sostegni bis e prova ad allungare il divieto fino a fine agosto. Ma la sot… - Grunf74 : RT @LaVeritaWeb: Il ministro del Lavoro conferma la norma nel dl Sostegni bis e prova ad allungare il divieto fino a fine agosto. Ma la sot… - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Il ministro del Lavoro conferma la norma nel dl Sostegni bis e prova ad allungare il divieto fino a fine agosto. Ma la sot… - 13d5e827fcb847d : RT @LaVeritaWeb: Il ministro del Lavoro conferma la norma nel dl Sostegni bis e prova ad allungare il divieto fino a fine agosto. Ma la sot… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Nisini

Metro

...a imprese e lavoratori di organizzarsi "Le difficoltà per le aziende non termineranno il 31 luglio con la fine dello stato emergenziale - ha sottolineato la sottosegretaria al, Tiziana(...La novità è stata proposta a sorpresa dal ministro delAndrea Orlando durante il consiglio ... La sottosegretaria leghista Tiziana, via Sole 24 Ore, fa sapere che la proroga 'così come ...Lo afferma Tiziana Nisini, sottosegretaria del Ministero del Lavoro ed esponente della Lega, intervistata dal Messaggero. Nisini dice di non essere stata informata della proroga “e non erano informati ...Pronto l’emendamento al decreto Riaperture che consente alle imprese di utilizzare il lavoro agile per tutto il 2021. Sarà sufficiente un atto unilaterale senza accordi individuali ...