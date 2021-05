"Lasciatemi stare, ho paura": le prime parole di Eitan (Di lunedì 24 maggio 2021) L'unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone è un bambino israeliano di nome Eitan, 5 anni. È stato trovato vicino a lui anche Mattia, un altro giovanissimo, che nonostante una corsa disperata contro il tempo, non ce l'ha fatta Leggi su ilgiornale (Di lunedì 24 maggio 2021) L'unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone è un bambino israeliano di nome, 5 anni. È stato trovato vicino a lui anche Mattia, un altro giovanissimo, che nonostante una corsa disperata contro il tempo, non ce l'ha fatta

Come racconta il Messaggero quando Eitan è arrivato al nosocomio non solo chiedeva della mamma ma continuava a ripetere: " Lasciatemi stare ". Poi l'operazione per stabilizzare le fratture multiple ...

