Lando Buzzanca, svelati i motivi del ricovero: perché è finito in ospedale. “Lo ha trovato così” (Di lunedì 24 maggio 2021) Negli ultimi giorni una brutta notizia ha fatto preoccupare il pubblico italiano, Lando Buzzanca è stato ricoverato in ospedale a seguito di un incidente avvenuto nella sua casa di Roma. L’amata compagna Francesca Della Valle inizialmente, tra paura ed apprensione, si era limitata ad annunciare l’accaduto a grandi linee. Ora però, nel rispetto di fan e amici, ha deciso di far chiarezza sulla faccenda. Ricoverato da giorni all’ospedale Santo Spirito di Roma, Lando Buzzanca ha riportato un trauma cranico in seguito ad un incidente domestico. Francesca Della Valle, ha spiegato di non riuscire a vedere il compagno da tempo per volere dei figli di quest’ultimo. Già in passato aveva parlato delle divergenze affrontate con la famiglia dell’attore 85enne. Ma cosa è successo nel giorno del ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 24 maggio 2021) Negli ultimi giorni una brutta notizia ha fatto preoccupare il pubblico italiano,è stato ricoverato ina seguito di un incidente avvenuto nella sua casa di Roma. L’amata compagna Francesca Della Valle inizialmente, tra paura ed apprensione, si era limitata ad annunciare l’accaduto a grandi linee. Ora però, nel rispetto di fan e amici, ha deciso di far chiarezza sulla faccenda. Ricoverato da giorni all’Santo Spirito di Roma,ha riportato un trauma cranico in seguito ad un incidente domestico. Francesca Della Valle, ha spiegato di non riuscire a vedere il compagno da tempo per volere dei figli di quest’ultimo. Già in passato aveva parlato delle divergenze affrontate con la famiglia dell’attore 85enne. Ma cosa è successo nel giorno del ...

