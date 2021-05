Lando Buzzanca in ospedale, l’annuncio della compagna è inquietante (Di lunedì 24 maggio 2021) Non c’è pace per Francesca della Valle che non ha notizie di Lando Buzzanca dal 21 aprile. Il compagno fu ricoverato dopo un incidente domestico. Paura per Francesca della Valle che dallo scorso 21 aprile non riceve notizie sul compagno Lando Buzzanca. Infatti l’attore fu ricoverato a causa di un incidente domestico in seguito al L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 24 maggio 2021) Non c’è pace per FrancescaValle che non ha notizie didal 21 aprile. Il compagno fu ricoverato dopo un incidente domestico. Paura per FrancescaValle che dallo scorso 21 aprile non riceve notizie sul compagno. Infatti l’attore fu ricoverato a causa di un incidente domestico in seguito al L'articolo proviene da Inews.it.

