L’allenatore dell’Hellas sbrocca in diretta su Sky Sport | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 24 maggio 2021) È sempre stato un personaggio molto fumantino, soprattutto da quanto ha intrapreso la carriera da allenatore. Ivan Juric, infatti, non è nuovo a sfoghi come quello avvenuto domenica sera nell’area stampa dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Ed è bastata una sola considerazione del giornalista di Sky, Massimo Ugolini, a far andare su tutte le furie il tecnicoVerona che – non rispondendo alla domanda – ha deciso di passare immediatamente al contrattacco. #Juric Spacca Mezza @Skypic.twitter.com/eLmlMXEWex — Superfly(@Superfly) May 23, 2021 Juricinsu Sky“Oggi abbiamo visto un Verona diverso rispetto alle ultime settimane”. Sono bastate queste parole a far saltare i nervi a Ivan Juric ...