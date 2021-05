“La vittoria è in bilico”. Maneskin all’Eurovision, l’organizzazione del festival ha deciso (Di lunedì 24 maggio 2021) Hanno spaccato tutto e si sono meritati la vittoria. Parliamo dei Maneskin all’Eurovision Song Contest di sabato notte con Zitti e buoni, la canzone che ha permesso a Damiano David e soci di riportare il trofeo in Italia dopo trentuno anni. Ignari della polemica che stava divampando, i Maneskin, con una bottiglia di champagne tra le mani, si presentano in sala stampa mezzi nudi e con una felicità inimmaginabile nelle vene. Non sapevano che i francesi della rivista Paris Match avevano fatto diventare virali delle immagini in cui per un attimo è sembrato che Damiano avesse sniffato della cocaina in diretta. A scriverlo è stata la giornalista Mariana Grépinet, che basa le sue supposizioni su immagini quantomeno discutibili. Accuse, rilanciate poi da un editoriale pubblicato sul sito della rivista dal caporedattore ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 24 maggio 2021) Hanno spaccato tutto e si sono meritati la. Parliamo deiSong Contest di sabato notte con Zitti e buoni, la canzone che ha permesso a Damiano David e soci di riportare il trofeo in Italia dopo trentuno anni. Ignari della polemica che stava divampando, i, con una bottiglia di champagne tra le mani, si presentano in sala stampa mezzi nudi e con una felicità inimmaginabile nelle vene. Non sapevano che i francesi della rivista Paris Match avevano fatto diventare virali delle immagini in cui per un attimo è sembrato che Damiano avesse sniffato della cocaina in diretta. A scriverlo è stata la giornalista Mariana Grépinet, che basa le sue supposizioni su immagini quantomeno discutibili. Accuse, rilanciate poi da un editoriale pubblicato sul sito della rivista dal caporedattore ...

