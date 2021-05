La Viola si schiera con Letta e con il ddl Zan, poi confessa: “Quante stupidaggini abbiamo detto sul Covid” (Di lunedì 24 maggio 2021) Avete detto molte scemenze sul Covid? “Scemenze non so. Forse stupidaggini. Eravamo di fronte a una cosa totalmente nuova e qualche volta ci siamo lasciati andare alle interpretazioni invece di basarci sui fatti. abbiamo sentito alcune cose pericolose. Ricordo quando c’era chi parlava di semplice influenza e quando questa estate c’era chi giurava che il virus fosse morto”. Fa autocritica su se stessa e sui colleghi, virologi, immunologi, primari, infettivologi, star tv. Ma Antonella Viola, la più presente sul piccolo schermo da quando è scoppiata la pandemia, un po’ si bacchetta un po’ si vanta, ora che anche lei ha ceduto alla tentazione del libro “postumo” sul Covid. In una lunga intervista allo “Specchio“, sulla “Stampa“, oltre a parlare del ruolo della scienza nella gestione della ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 24 maggio 2021) Avetemolte scemenze sul? “Scemenze non so. Forse. Eravamo di fronte a una cosa totalmente nuova e qualche volta ci siamo lasciati andare alle interpretazioni invece di basarci sui fatti.sentito alcune cose pericolose. Ricordo quando c’era chi parlava di semplice influenza e quando questa estate c’era chi giurava che il virus fosse morto”. Fa autocritica su se stessa e sui colleghi, virologi, immunologi, primari, infettivologi, star tv. Ma Antonella, la più presente sul piccolo schermo da quando è scoppiata la pandemia, un po’ si bacchetta un po’ si vanta, ora che anche lei ha ceduto alla tentazione del libro “postumo” sul. In una lunga intervista allo “Specchio“, sulla “Stampa“, oltre a parlare del ruolo della scienza nella gestione della ...

Advertising

SecolodItalia1 : La Viola si schiera con Letta e con il ddl Zan, poi confessa: “Quante stupidaggini abbiamo detto sul Covid”… - PierantoniFabio : RT @ALFO100897: La Rackete “salvata”, Meloni: 'Da noi chi umilia lo Stato la passa liscia”. Questo può essere previsto solo quando 'in ess… - GianlucaSoncin : RT @ALFO100897: La Rackete “salvata”, Meloni: 'Da noi chi umilia lo Stato la passa liscia”. Questo può essere previsto solo quando 'in ess… - MaurizioTorchi2 : RT @ALFO100897: La Rackete “salvata”, Meloni: 'Da noi chi umilia lo Stato la passa liscia”. Questo può essere previsto solo quando 'in ess… - MariaLu91149151 : RT @ALFO100897: La Rackete “salvata”, Meloni: 'Da noi chi umilia lo Stato la passa liscia”. Questo può essere previsto solo quando 'in ess… -