La tentazione bipopulista di arrubbare i soldi ad Amazon per darli ad Alitalia

(Di lunedì 24 maggio 2021) Matteo Salvini, quello dell’autarchia delle nocciole, dice che bisogna tassare «le multinazionali straniere che fanno affari in Italia e pagano poco e niente». Bisogna tassarle perché sono straniere, dunque. E se c’è un caso veramente esemplare di perfetta equivalenza del tratto identitario delle presunte controparti, la destra più scalcagnata d’Europa e la sinistra che concorre a far peggio di quella, è il caso della pretesa punitiva nei confronti degli imperialisti del web, quelli che consentono alla Bestia leghista di postare delizie sulle zingaracce e ai sottosegretari del punto di riferimento fortissimo di denunciare le cospirazioni degli usurai di Bruxelles. Agli uni e agli altri, e implicando nel discorso le modernità progressiste che vagheggiano un bel mondo di app democratiche da raccogliere come funghi sotto i castagni, bisognerebbe spiegare chee ...