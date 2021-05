La Supercoppa italiana si giocherà in Arabia Saudita (Di lunedì 24 maggio 2021) Inter e Juventus si contenderanno la Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Dal Pino: “Abbiamo firmato un contratto e dobbiamo rispettarlo” Dopo la parentesi Mapei Stadium di questa stagione, la Supercoppa italiana tornerà a disputarsi in Arabia Saudita. Lo ha confermato il presidente della Lega Serie A Dal Pino a Radio Anch’io sport: “La prossima partita della finale sarà in Arabia Saudita con il pubblico come previsto dal nostro contratto. Con Inter-Juventus sarà uno spot per il nostro calcio”. Negli anni passati è scoppiata la polemica legata ai diritti umani ed in particolare alla poca inclusione verso il calcio femminile e Dal Pino ha risposto in merito. “Abbiamo un contratto firmato due o tre anni fa, ... Leggi su zon (Di lunedì 24 maggio 2021) Inter e Juventus si contenderanno lain. Dal Pino: “Abbiamo firmato un contratto e dobbiamo rispettarlo” Dopo la parentesi Mapei Stadium di questa stagione, latornerà a disputarsi in. Lo ha confermato il presidente della Lega Serie A Dal Pino a Radio Anch’io sport: “La prossima partita della finale sarà incon il pubblico come previsto dal nostro contratto. Con Inter-Juventus sarà uno spot per il nostro calcio”. Negli anni passati è scoppiata la polemica legata ai diritti umani ed in particolare alla poca inclusione verso il calcio femminile e Dal Pino ha risposto in merito. “Abbiamo un contratto firmato due o tre anni fa, ...

