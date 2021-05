La strage della funivia, i soccorritori: "Il freno di emergenza non ha funzionato" (Di lunedì 24 maggio 2021) A Stresa il tavolo tecnico con il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. Il cordoglio di Italia e Ue, Mattarella richiama al rispetto delle norme di sicurezza. La procura indaga per omicidio colposo plurimo. Stresa, oggi lutto cittadino Leggi su rainews (Di lunedì 24 maggio 2021) A Stresa il tavolo tecnico con il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e il capoProtezione civile Fabrizio Curcio. Il cordoglio di Italia e Ue, Mattarella richiama al rispetto delle norme di sicurezza. La procura indaga per omicidio colposo plurimo. Stresa, oggi lutto cittadino

Ultime Notizie dalla rete : strage della Playoff, Avellino sconfitto a Palermo, ritorno mercoledì al Partenio. Ricordata la strage di Capaci. Al 21 , è Salvatore Aloi a provarci dalla distanza, con una conclusione dai 25 metri che si spegne al lato della porta difesa da Pelagotti. I biancoverdi guadagnano di nuovo metri sul campo, senza ...

Perché la fune si è spezzata? Perché la cabina non è rimasta appesa al cavo? ...dall'arrivo in vetta sarebbe caduta per il cedimento della fune traente dell'impianto di risalita. Il resto è noto: la cabina precipitata nel bosco sottostante, in un pendio ripido. E' una strage, 14 ...

Strage in funivia, le 14 vittime. Un cavo rotto, le indagini

23 maggio maledetti Due stragi che ti mozzano il fiato e il ricordo: i 14 morti, sinora, della funivia del Mottarone e i 5 morti della strage del 23 maggio 1992 ...

