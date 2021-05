La stampa italiana (soprattutto di destra) e la retorica sulla «strage delle riaperture» (Di lunedì 24 maggio 2021) La rassegna stampa di questa mattina era farcita di una retorica davvero incredibile a proposito della strage di Mottarone. Alcuni quotidiani, soprattutto quelli che guardano a una audience più di destra, hanno scelto dei titoli in cui si enfatizzava in maniera decisamente pronunciata il fatto che i 14 morti sulla funivia Stresa-Mottarone in Piemonte fossero quasi una sorta di conseguenza delle riaperture turistiche seguite alla pandemia di coronavirus in Italia. LEGGI ANCHE > La Verità continua a descrivere minuziosamente i video di Ciro Grillo strage di Mottarone e l’interpretazione dei giornali italiani Giovani coppie, turisti italiani e stranieri, bambini. Le persone che hanno perso la vita in questa domenica tragica per la ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 24 maggio 2021) La rassegnadi questa mattina era farcita di unadavvero incredibile a proposito delladi Mottarone. Alcuni quotidiani,quelli che guardano a una audience più di, hanno scelto dei titoli in cui si enfatizzava in maniera decisamente pronunciata il fatto che i 14 mortifunivia Stresa-Mottarone in Piemonte fossero quasi una sorta di conseguenzaturistiche seguite alla pandemia di coronavirus in Italia. LEGGI ANCHE > La Verità continua a descrivere minuziosamente i video di Ciro Grillodi Mottarone e l’interpretazione dei giornali italiani Giovani coppie, turisti italiani e stranieri, bambini. Le persone che hanno perso la vita in questa domenica tragica per la ...

Advertising

laura_lavespa : @LaCiuraRaffaele La stampa italiana ha necessità urgente di sedersi a un tavolo e ripensare codice deontologico e r… - GraziaMontefal2 : RT @PillaPaladini: @Gladys82012839 @agodandaniela @marcotravaglio @ODG_CNOG Ma vorrei capire il potere che ha Conte per impedire alla stamp… - nexusSEI_6 : RT @dovidovi_20: #Caressa prerogativa italiana non è solo il silenzio stampa, ma anche una stampa asservita agli Agnelli. #gdm - margsax : @aledenicola @CarloCalenda La stampa italiana ormai è illeggibile! Chissà se esiste una proposta di legge per sdrad… - Tedesk98 : @Ri_Ghetto C'è da dire però che parte della stampa Italiana forse avrebbe fatto lo stesso a parti inverse. Vista l… -