La Siria al voto | una messa in scena per far vincere ancora Assad e nascondere i crimini del regime

(Di lunedì 24 maggio 2021) L’ombra lunga e massiccia di un monaco italiano si stende come un fascio di luce sullo spettacolo spettrale delle inanimi cittàne. È l’ombra di padre Paolo Dall’Oglio. Questa ombra, che non è precipitata nell’oblio deini, riescea illuminare la realtàna per la forza evidente della sua storia: dopo 30 anni di vita nel Paese è stato espulso daldi Bashar al-e poi sequestrato a Raqqa dai terroristi dell’Isis. È il destino di unno su quattro: anche loro sono stati espulsi dae sequestrati dall’Isis. Il loro sequestro non è stato fisico, ma politico: credendo che l’Isis, invece che “il nemico perfetto” , favorito in ogni modo, fosse il suo vero nemico, si è trasformata la loro richiesta di libertà e ...