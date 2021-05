La lunga corsa dei prezzi alimentari: rialzi da 11 mesi consecutivi. Non lontani i valori del 2011 che innescarono le primavere arabe (Di lunedì 24 maggio 2021) Non siamo ancora all’emergenza vera e propria ma qualche spia rossa sui pannelli di controllo inizia a lampeggiare. L’onda dei rincari delle materie prime che dura da mesi trascina con sé anche le commodity alimentari. Nell’ultimo anno i prezzi del mais sono raddoppiati, quelli del grano sono aumentati del 30%, quelli della soia dell’80%. Sono saliti, in percentuali più modeste, anche i listini di diverse qualità di riso. L’indice dei prezzi alimentari della Fao, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, è in rialzo da 11 mesi consecutivi. E, soprattutto, si sta avvicinando ai valori del 2011 che segnarono il record di tutti i tempi. Ad avvicinarsi ai numeri di dieci anni fa è anche l’indice dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) Non siamo ancora all’emergenza vera e propria ma qualche spia rossa sui pannelli di controllo inizia a lampeggiare. L’onda dei rincari delle materie prime che dura datrascina con sé anche le commodity. Nell’ultimo anno idel mais sono raddoppiati, quelli del grano sono aumentati del 30%, quelli della soia dell’80%. Sono saliti, in percentuali più modeste, anche i listini di diverse qualità di riso. L’indice deidella Fao, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, è in rialzo da 11. E, soprattutto, si sta avvicinando aidelche segnarono il record di tutti i tempi. Ad avvicinarsi ai numeri di dieci anni fa è anche l’indice dei ...

