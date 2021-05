La foto del bicchiere rotto che dimostra che Damiano dei Maneskin non sniffava | VIDEO (Di lunedì 24 maggio 2021) Quanto accaduto dopo la vittoria dei Maneskin all’Eurovision rappresenta una paradossale pagina del romanzo che contiene le assurde polemiche mediatiche dell’ultimo anno. In Francia (e non solo) hanno accusato il cantante – Damiano David – di aver assunto cocaina proprio durante l’annuncio del risultato finale. Tutto è partito da uno scatto che, in realtà, non racconta nulla di quegli istanti. Poi la vicenda è stata ripresa anche da un giornalista in conferenza stampa, dando vita a una vera e propria polveriera ingiustificata. La parola fine sulla vicenda, per fortuna, è arrivata durante la puntata di “Che tempo che fa” andata in onda domenica sera su Rai3. “La polemica su di voi è una stupidaggine, a parte il fatto che vuol dire che non li conoscono. Ci sono le fotografie del bicchiere rotto per ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) Quanto accaduto dopo la vittoria deiall’Eurovision rappresenta una paradossale pagina del romanzo che contiene le assurde polemiche mediatiche dell’ultimo anno. In Francia (e non solo) hanno accusato il cantante –David – di aver assunto cocaina proprio durante l’annuncio del risultato finale. Tutto è partito da uno scatto che, in realtà, non racconta nulla di quegli istanti. Poi la vicenda è stata ripresa anche da un giornalista in conferenza stampa, dando vita a una vera e propria polveriera ingiustificata. La parola fine sulla vicenda, per fortuna, è arrivata durante la puntata di “Che tempo che fa” andata in onda domenica sera su Rai3. “La polemica su di voi è una stupidaggine, a parte il fatto che vuol dire che non li conoscono. Ci sono legrafie delper ...

