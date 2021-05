La domenica dello sport messinese: Akademia Sant’Anna in semifinale playoff, Fidelia Torrenova e Alma Patti sconfitte (Di lunedì 24 maggio 2021) La domenica dello sport messinese: il racconto del weekend peloritano con tutte le squadre della città siciliana impegnate nelle varie competizioni CALCIO Serie D Vincono Acr e Fc Messina. La capolista di Novelli straccia il Troina a domicilio e si avvicina sempre di più alla promozione in Serie C, ma la copertina è per la squadra di Costantino, che batte di misura la Gelbison nel big match della 31ª giornata e si allontana dalla stessa. BASKET Serie B Un quarto parziale da dimenticare condanna la Fidelia Torrenova, che viene battuta per 72-61 al termine di una gara giocata solo per 30’. Nell’ultimo parziale infatti la Cestistica si spegne, la Robur sale d’intensità e piazza un break pesante che manda tutti alla definitiva Gara-5 che si giocherà al PalaTorre mercoledì sera alle ... Leggi su cityroma (Di lunedì 24 maggio 2021) La: il racconto del weekend peloritano con tutte le squadre della città siciliana impegnate nelle varie competizioni CALCIO Serie D Vincono Acr e Fc Messina. La capolista di Novelli straccia il Troina a domicilio e si avvicina sempre di più alla promozione in Serie C, ma la copertina è per la squadra di Costantino, che batte di misura la Gelbison nel big match della 31ª giornata e si allontana dalla stessa. BASKET Serie B Un quarto parziale da dimenticare condanna la, che viene battuta per 72-61 al termine di una gara giocata solo per 30’. Nell’ultimo parziale infatti la Cestistica si spegne, la Robur sale d’intensità e piazza un break pesante che manda tutti alla definitiva Gara-5 che si giocherà al PalaTorre mercoledì sera alle ...

