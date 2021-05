La cornice-grattacielo | l’attrazione più instagrammabile del pianeta

Leggi su funweek

(Di lunedì 24 maggio 2021) Il successo turistico di Dubai risiede certamente nel proporre agli avventori il meglio di tutto: nella città degli eccessi, dei record e del lusso sfrenato, tutto deve essere al top, come la Dubai Frame, cioè lapiù alta e larga del. Dubai Frame, tutte le curiosità dellada record La struttura, i cui esterni sono completamente placcati in oro, è composta da due torri alte 150 mt unite da una passerella lunga oltre 93 mt per una superficie totale di 7145 metri quadrati: un colpo d’occhio eccezionale per quella che è considerata tra le attrazioni più instagrammabili di sempre. LEGGI ANCHE: — È l’edificio più instagrammato di Milano: ecco il curioso motivo Lasi trova esattamente a metà tra ...