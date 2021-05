La Casa di Zucchero a Chiavari, l’idea che cambia il mercato del dolce (Di lunedì 24 maggio 2021) La Casa di Zucchero porta una vera e propria rivoluzione all’interno del mondo del dolce, una pasticceria che si trova nel Tigullio precisamente a Chiavari. Siamo a Chiavari, in pieno Tigullio, uno dei paradisi della nostra Italia. Qui una pasticciera, Orietta Biggio, ha lanciato un’idea pronta a diventare virale quella dei biscotti a cartolina. Ha così lanciato una linea di biscotti rettangolari con sopra stampate le bellezze della città, tutto ovviamente si può mangiare perché si tratta di coloranti alimentari e pasta di Zucchero. L’effetto è veramente meraviglioso, come potete vedere dalle foto, ma soprattutto la qualità dei prodotti si nota già da quando si varca la soglia del locale posto in via Bancalari 18-20 proprio a Chiavari. In più si può ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 24 maggio 2021) Ladiporta una vera e propria rivoluzione all’interno del mondo del, una pasticceria che si trova nel Tigullio precisamente a. Siamo a, in pieno Tigullio, uno dei paradisi della nostra Italia. Qui una pasticciera, Orietta Biggio, ha lanciato un’idea pronta a diventare virale quella dei biscotti a cartolina. Ha così lanciato una linea di biscotti rettangolari con sopra stampate le bellezze della città, tutto ovviamente si può mangiare perché si tratta di coloranti alimentari e pasta di. L’effetto è veramente meraviglioso, come potete vedere dalle foto, ma soprattutto la qualità dei prodotti si nota già da quando si varca la soglia del locale posto in via Bancalari 18-20 proprio a. In più si può ...

