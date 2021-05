La botta di culo è che questa cosa qua mi è arrivata a 45 anni | dice Cristina Fogazzi

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 24 maggio 2021) Il successo di, bresciana, 47, che molti conoscono come “L’estetista cinica” e che da un centro estetico e dal suo profilo Instagram èa fatturare 61 milioni di euro annui è uno di quei fenomeni che per l’innato conservatorismo italiano viene spesso sottovalutato. Social network, acquisti online, influencer, centri estetici, skincare, prodotti di bellezza sono tutti argomenti che generano alzate di spalle. Perfino il suo successo commerciale viene affrontato come un mistero di questo secolo pazzo e risolto come uno “strano, ma vero”. Invece si posiziona giusto al centro di quelle che sono le dinamiche più interessanti di questi: la fine dell’intermediazione, la fiducia negli influencer, il mutamento dei canoni della bellezza, il commercio online, l’imprenditoria ...