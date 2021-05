Kevin Spacey: il ritorno al cinema con L’uomo che disegnò Dio (Di lunedì 24 maggio 2021) Nonostante l’ultimo periodo di Kevin Spacey sia stato segnato da scandali e da allontanamenti dalle cineprese, adesso l’attore sta ritornando con L’uomo che disegnò Dio L’uomo che disegnò Dio sembra essere una sorta di “seconda chance” per la carriera di Kevin Spacey dato che le sue accuse di molestie sembrano essere state archiviate negli anni scorsi dai tribunali statunitensi. Ad ogni modo, vediamo di capire un po’ meglio di cosa stratta questo film! L’uomo che disegnò Dio: Kevin Spacey in una storia vera Diretto dall’attore italiano Franco Nero, famoso per avere interpretato i personaggi leggendari di Django e Sandokan tra i vari, la sua nuova pellicola tratterà di una storia ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 24 maggio 2021) Nonostante l’ultimo periodo disia stato segnato da scandali e da allontanamenti dalle cineprese, adesso l’attore sta ritornando concheDiocheDio sembra essere una sorta di “seconda chance” per la carriera didato che le sue accuse di molestie sembrano essere state archiviate negli anni scorsi dai tribunali statunitensi. Ad ogni modo, vediamo di capire un po’ meglio di cosa stratta questo film!cheDio:in una storia vera Diretto dall’attore italiano Franco Nero, famoso per avere interpretato i personaggi leggendari di Django e Sandokan tra i vari, la sua nuova pellicola tratterà di una storia ...

