Juventus | Ronaldo vola a Lisbona dopo il Bologna | indizio sul futuro?

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 24 maggio 2021) Cristiano, volo privato da: va a. Il portoghese è decollatola partita.sul suo? Come appreso danews24 Cristiano, rimasto in panchina durante-Juve, è decollato dal capoluogo emiliano a bordo di un aereo privato, atterrando poi asul? Proprio lo Sporting, suo vecchio club, è tra quelli più chiacchierati in caso di addio alla Juve. Il fenomeno portoghese non ha preso parte alla partita che ha consegnato la Champions allaper scelta condivisa con Pirlo. Ad aspettarlo ora c’è l’Europeo con il Portogallo, in attesa di capire se rispetterà il suo ultimo anno di contratto ...