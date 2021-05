Juventus, due trofei e il quarto posto per Pirlo: giusto tenerlo? I motivi del sì e del no (Di lunedì 24 maggio 2021) Due trofei in bacheca alla prima stagione in assoluto da allenatore, il quarto posto conquistato in extremis e senza avere il destino nelle proprie mani. E poi, il campionato perso nettamente dopo nove anni di fila di dominio e la Champions salutata agli ottavi in un modo abbastanza discutibile. Il bilancio di Andrea Pirlo alla prima annata sulla panchina della Juventus, e in generale sulla panchina di qualsiasi squadra, dagli allievi alla Serie A, è come una salita sulle montagne russe con repentina discesa. Picchi di bel gioco, partite ben giocate, la capacità di vincere due finali su due. Poi però c’è lo scudetto che non è arrivato e l’uscita agli ottavi di Champions per mano del non certo irresistibile Porto (ma i suoi predecessori non avevano fatto chissà quanto meglio). La domanda adesso è una: ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 maggio 2021) Duein bacheca alla prima stagione in assoluto da allenatore, ilconquistato in extremis e senza avere il destino nelle proprie mani. E poi, il campionato perso nettamente dopo nove anni di fila di dominio e la Champions salutata agli ottavi in un modo abbastanza discutibile. Il bilancio di Andreaalla prima annata sulla panchina della, e in generale sulla panchina di qualsiasi squadra, dagli allievi alla Serie A, è come una salita sulle montagne russe con repentina discesa. Picchi di bel gioco, partite ben giocate, la capacità di vincere due finali su due. Poi però c’è lo scudetto che non è arrivato e l’uscita agli ottavi di Champions per mano del non certo irresistibile Porto (ma i suoi predecessori non avevano fatto chissà quanto meglio). La domanda adesso è una: ...

Advertising

ZZiliani : In pratica due sfide tra #Inter e #Juventus decise da arbitraggi talmente vergognosi da essere già passati alla sto… - ZZiliani : Quando si dice il caso. Il #Bologna che gioca oggi contro la #Juventus aveva due giocatori diffidati, #Dijks e… - juventusfc : Abbiamo DUE PREMI #MVP per chiudere la stagione! @Cuadrado ??MVP di Maggio @Cristiano ??MVP of the Year! ?????? Power… - SanPanita : RT @juventusfc: Abbiamo DUE PREMI #MVP per chiudere la stagione! @Cuadrado ??MVP di Maggio @Cristiano ??MVP of the Year! ?????? Powered by @o… - bleedRona7DISm : RT @juventusfc: Abbiamo DUE PREMI #MVP per chiudere la stagione! @Cuadrado ??MVP di Maggio @Cristiano ??MVP of the Year! ?????? Powered by @o… -