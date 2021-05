Jaguars – Jacksonville era fortemente interessata a Jaylen Waddle

(Di lunedì 24 maggio 2021) A poco più di un mese di distanza dal Draft 2021, il portale Fansided svela un retroscena sulle scelte di. Oltre a Trevor Lawrence, arrivato in Florida come prima scelta assoluta di quest’anno, isarebbero statiinteressati anche a, wide receiver ora in forza ai Dolphins. Il front office diavrebbe infatti assegnato all’ex Crimson Tide un punteggio di 8.0, lo stesso che è stato assegnato anche a Lawrence.: avrebbe avuto senso chiamareaveva un urgente bisogno di rifondare la rosa dopo una stagione particolarmente negativa, a cominciare dal quarterback. Con Gardner Minshew parecchio sotto tono e limitato da diversi ...

Huddle Magazine

... Trevor Lawrence è stata la prima scelta nel draft NFL , la lega di football americano USA, d'ora in poi giocherà per i. La notizia è che iper arrivare a prendere il ...1 Lawrence a? Trevor Lawrence, quarterback da Clemson University è da copione ... Isono apparsi mici di recente, ma lui sembra l'uomo giusto attorno al quale rifondare la ...A poco più di un mese di distanza dal Draft 2021, il portale Fansided svela un retroscena sulle scelte di Jacksonville. Oltre a Trevor Lawrence, arrivato in Florida come prima scelta assoluta di quest ...si è concretizzato. I Jaguars hanno ufficializzato il ritorno in campo di Tim Tebow, ex quarterback di Denver Broncos e New York Jets.