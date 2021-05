Isola dei Famosi, stasera in tv: anticipazioni, finalisti, chi viene eliminato, quando va in onda la prossima puntata (Di lunedì 24 maggio 2021) Manca sempre meno alla ventesima puntata del reality L’Isola dei Famosi, che sta ormai giungendo al capolinea. L’avventura dei naufraghi in Honduras continua, tra amicizie che vacillano, la fame che si fa sentire ed equilibri sempre più precari, tutti però uniti dallo stesso obiettivo: vincere. Alla conduzione Ilary Blasi, con lei i tre opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Direttamente dall’Isola, invece, l’inviato Massimiliano Rosolino, che ha il compito di coordinare le prove dei concorrenti. Ma cosa succederà stasera? Chi sarà il secondo finalista? View this post on Instagram A post shared by L'Isola dei Famosi (@IsoladeiFamosi) anticipazioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 24 maggio 2021) Manca sempre meno alla ventesimadel reality L’dei, che sta ormai giungendo al capolinea. L’avventura dei naufraghi in Honduras continua, tra amicizie che vacillano, la fame che si fa sentire ed equilibri sempre più precari, tutti però uniti dallo stesso obiettivo: vincere. Alla conduzione Ilary Blasi, con lei i tre opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Direttamente dall’, invece, l’inviato Massimiliano Rosolino, che ha il compito di coordinare le prove dei concorrenti. Ma cosa succederà? Chi sarà il secondo finalista? View this post on Instagram A post shared by L'dei(@dei...

