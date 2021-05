Irene Tinagli spiega che è giusto tassare le eredità, ma escludendo i rami d’azienda (Di lunedì 24 maggio 2021) Mentre in Italia la proposta di Enrico Letta per il ripristino della tassa di successione ha scatenato lo scontro politico – e il no di Draghi – Irene Tinagli, vice di Letta nel Pd e presidente della Commissione economia del Parlamento Ue, questo fine settimana ha partecipato al vertice dei ministri finanziari in Portogallo, dove si è discusso del ritorno al patto di Stabilità, invocato soprattutto dal blocco dei Paesi nordici. «Sono piuttosto sorpresa dalla polemica», dice Tinagli Stampa. «In Italia abbiamo notoriamente un fisco sbilanciato che tassa troppo il lavoro e troppo poco le eredità. Abbiamo un welfare sbilanciato sugli anziani e una mobilità sociale bassissima: i figli dei poveri restano poveri, i figli dei ricchi sono sempre più ricchi. Di equità distributiva in uscita dalla pandemia stanno discutendo tutti ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 24 maggio 2021) Mentre in Italia la proposta di Enrico Letta per il ripristino della tassa di successione ha scatenato lo scontro politico – e il no di Draghi –, vice di Letta nel Pd e presidente della Commissione economia del Parlamento Ue, questo fine settimana ha partecipato al vertice dei ministri finanziari in Portogallo, dove si è discusso del ritorno al patto di Stabilità, invocato soprattutto dal blocco dei Paesi nordici. «Sono piuttosto sorpresa dalla polemica», diceStampa. «In Italia abbiamo notoriamente un fisco sbilanciato che tassa troppo il lavoro e troppo poco le. Abbiamo un welfare sbilanciato sugli anziani e una mobilità sociale bassissima: i figli dei poveri restano poveri, i figli dei ricchi sono sempre più ricchi. Di equità distributiva in uscita dalla pandemia stanno discutendo tutti ...

