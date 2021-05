Inter, per Sensi risentimento muscolare all’adduttore destro (Di lunedì 24 maggio 2021) Nuovo infortunio per Stefano Sensi Giornata di festa rovinata per Stefano Sensi che, al 39esimo del primo tempo, ha lasciato il campo a causa di problemi fisici. Come comunicato in seguito dal club nerazzurro il numero 12 ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore destro. Il centrocampista è riuscito a prendere parte regolarmente ai festeggiamenti post partita. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 24 maggio 2021) Nuovo infortunio per StefanoGiornata di festa rovinata per Stefanoche, al 39esimo del primo tempo, ha lasciato il campo a causa di problemi fisici. Come comunicato in seguito dal club nerazzurro il numero 12 ha accusato un. Il centrocampista è riuscito a prendere parte regolarmente ai festeggiamenti post partita. L'articolo proviene damagazine.

Advertising

DarmianOfficial : Not For Everyone - CAMP19NI ?????? Grazie a tutti per il vostro fantastico supporto!! ???? @Inter #ForzaInter… - Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #InterUdinese! #IMScudetto ???? #FORZAINTER - GoalItalia : L'Inter si affaccia da una delle torri di San Siro ?? Trofeo al cielo per i tifosi fuori dallo stadio ???? - FexFrancesca : RT @reyeshades2: ho sempre avuto un debole per eriksen e quando ha firmato per l’inter mi sembrava quasi un sogno... le cose all’inizio non… - int3rsupr3macy : RT @ZZiliani: In pratica due sfide tra #Inter e #Juventus decise da arbitraggi talmente vergognosi da essere già passati alla storia, sono… -