Incidente funivia Stresa - Mottarone: cosa dicono le prime indagini sulle cause e cosa è successo alle funi traente e portante (Di lunedì 24 maggio 2021) L'analisi della struttura dice che uno dei due cavi si è spezzato. Sull'altro doveva scattare un sistema di sicurezza a ganasce che però non è andato in funzione. Gli ultimi controlli sono stati ...

Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - Quirinale : #Mattarella: Il tragico incidente alla #funivia Stresa-Mottarone suscita profondo dolore per le vittime e grande a… - RaiNews : Grave incidente sul #Mottarone, nella zona intorno a Stresa, in provincia di Verbania, dove si è staccata una cabin… - augusto_amato : Cinque famiglie stroncate nell'incidente della funivia - Cronaca - ANSA - escinemille : RT @LaStefi_P: Per legge dobbiamo revisionare l’automobile ogni 2 anni. Per legge dobbiamo revisionare la caldaia ogni anno. Dobbiamo revis… -