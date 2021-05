In ricordo del giornalista aquilano Gianfranco Colacito (Di lunedì 24 maggio 2021) Gianfranco ColacitoMi addolorala notizia della scomparsa, all’età di 81 anni, di Gianfranco Colacito, e come me tanti altri aquilani: un giornalista a tutto tondo, come ben è illustrato in questa nota dell’Agenzia ANSA. Egli aveva diretto la redazione abruzzese dell’AGI, l’altra grande agenzia italiana, per venti anni, poi le Tv locali sulle quali ha primeggiato con programmi di grande ascolto, specie le sue impareggiabili interviste a tu per tu con l’ospite. All’inizio della carriera aveva lavorato nelle redazioni aquilane dei quotidiani il Tempo e il Messaggero. Gianfranco aveva una magnifica qualità di scrittura giornalistica, sintetica quanto incisiva. Non faceva sconti, non vellicava gli intervistati, andava dritto al cuore delle questioni, senza eufemismi, pane al pane vino al ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 24 maggio 2021)Mi addolorala notizia della scomparsa, all’età di 81 anni, di, e come me tanti altri aquilani: una tutto tondo, come ben è illustrato in questa nota dell’Agenzia ANSA. Egli aveva diretto la redazione abruzzese dell’AGI, l’altra grande agenzia italiana, per venti anni, poi le Tv locali sulle quali ha primeggiato con programmi di grande ascolto, specie le sue impareggiabili interviste a tu per tu con l’ospite. All’inizio della carriera aveva lavorato nelle redazioni aquilane dei quotidiani il Tempo e il Messaggero.aveva una magnifica qualità di scrittura giornalistica, sintetica quanto incisiva. Non faceva sconti, non vellicava gli intervistati, andava dritto al cuore delle questioni, senza eufemismi, pane al pane vino al ...

