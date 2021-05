Ilaria Alpi avrebbe 60 anni oggi | «Che la sua storia ci insegni l’indignazione»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 24 maggio 2021) Ogni anno, il 24 maggio, i genitori di Ilaria Alpi portavano rose bianche sulla sua tomba, ce ne è anche una che porta il suo nome. Lo avrebbero fatto anche quest’anno, forse con un pensiero particolare. Quest’anno Ilaria Alpi avrebbe compiuto 60 anni. Non ci sono più i suoi genitori. Lei non c’è dal 1994. Era il 20 marzo quando Ilaria e Miran Hrovatin, giornalista neanche 33enne e operatore del Tg3, furono uccisi a Mogadiscio, in Somalia.