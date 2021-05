Il traffico continua a soffocare la riviera: dibattito acceso, nuovo confronto dei governatori. Ecco quando (Di lunedì 24 maggio 2021) FERMO - Autostrada A14 ancora sotto la lente nella giornata di ieri con alcuni rallentamenti nel tratto a sud di Pedaso. La giornata di festa ha ridotto il traffico e scongiurato problemi ma i timori ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 24 maggio 2021) FERMO - Autostrada A14 ancora sotto la lente nella giornata di ieri con alcuni rallentamenti nel tratto a sud di Pedaso. La giornata di festa ha ridotto ile scongiurato problemi ma i timori ...

Ultime Notizie dalla rete : traffico continua Il traffico continua a soffocare la riviera: dibattito acceso, nuovo confronto dei governatori. Ecco quando FERMO - Autostrada A14 ancora sotto la lente nella giornata di ieri con alcuni rallentamenti nel tratto a sud di Pedaso. La giornata di festa ha ridotto il traffico e scongiurato problemi ma i timori si riaccendono a partire da oggi. Che fare? E quali scelte prendere per il futuro della viabilità nel sud delle Marche? APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Stop ...

"Basta vittime sulla Montalese senza sicurezza" ... a fare sorpassi, nonostante la striscia continua (ora purtroppo sbiadita e invisibile per certi ... forse perché la via Montalese non si è evoluta e non è stata adeguata al traffico che vi circola". "...

"Quarta Mafia" Capitanata, Morra: "Per troppo tempo si è continuato ad ignorare" "Per anni si è continuato ad ignorare, se non addirittura a negare, l'esistenza della Quarta Mafia che ha avuto tempo e modo di prosperare proprio grazie al fatto di essere riuscita a rimanere invisib ...

Il comitato di Santomato: "Ancora un morto, via Montalese troppo pericolosa, intervenire subito" Dopo la tragedia di sabato 22 dove ha perso la vita un uomo di 67 anni che attraversava la strada c'è la richiesta di provvedimenti per rendere sicura la strada ...

