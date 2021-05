Il ritorno delle foreste (Di lunedì 24 maggio 2021) Nell’anno della pandemia, nel marasma delle cattive notizie generate dal Covid, è sfuggito a molti un rapporto che invece in chiave futura sembra far presagire una tendenza positiva. Secondo un documento pubblicato dalla Fao, il Global forest resources assessment, nell’ultimo quinquennio la deforestazione ha subito un rallentamento. I numeri parlano chiaro: dal 2015 ad oggi InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 24 maggio 2021) Nell’anno della pandemia, nel marasmacattive notizie generate dal Covid, è sfuggito a molti un rapporto che invece in chiave futura sembra far presagire una tendenza positiva. Secondo un documento pubblicato dalla Fao, il Global forest resources assessment, nell’ultimo quinquennio la deforestazione ha subito un rallentamento. I numeri parlano chiaro: dal 2015 ad oggi InsideOver.

