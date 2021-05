Il principe Harry | «Meghan markle non si è suicidata per non farmi male»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 24 maggio 2021) Che Meghan Markle avesse avuto pensieri suicidi durante la gravidanza di Archie l’aveva ammesso lei stessa lo scorso marzo, nell’intervista a Oprah Winfrey che ha causato un terremoto nella famiglia reale britannica. Ma adesso il principe Harry ha deciso di raccontare qualche dettaglio un più su quei mesi drammatici. E l’ha fatto sempre parlando con Oprah, questa volta nella prima puntata di The Me You Can’t See, la nuova serie sulla salute mentale in onda su Apple Tv.